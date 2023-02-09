Sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bilişim personeli alımı yapacak

Sözleşmeli bilişim personeli alınacak
09 Şubat 2023 Perşembe 09:30

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi ve 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında Tablo-1’de belirtilen 1 pozisyon için sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.


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