Sözleşmeli bilişim personeli alınacak

İçişleri Bakanlığı, bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 18 (onsekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.