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Sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Sözleşmeli bilişim personeli alınacak
03 Kasım 2022 Perşembe 10:50

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kişisel Verileri Koruma Kurumu emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Adaylar başvurularını 11.11.2022-25.11.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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