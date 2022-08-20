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Sözleşmeli er alımı yapılacak

MSB Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları 2022/3 Dönem sözleşmeli er alımı yapacak

Sözleşmeli er alımı yapılacak
20 Ağustos 2022 Cumartesi 08:21

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına sözleşmeli er alımı yapacak. 

Adaylar; Başvuru yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

Başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka eksiksiz olarak dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.


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