Sözleşmeli er alımı yapılacak

MSB Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları 2022/3 Dönem sözleşmeli er alımı yapacak

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına sözleşmeli er alımı yapacak.

Adaylar; Başvuru yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

Başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka eksiksiz olarak dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.



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