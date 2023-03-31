Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alınacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, sözleşmeli personel alımı yapacak.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre kurum bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda istihdam edilmek üzere 1 (bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

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