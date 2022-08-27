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Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 Temmuz sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularının başladığını açıkladı

Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı
27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:15

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sözlü sınavdan 60 ve üstü puan alan adayların, tercih başvurularının e-Devlet sistemi üzerinden yapabileceği belirtilerek, "Adaylar en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. 40 eğitim kurumunu tercih edenler tercih dışı seçenek olarak; 'Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum' veya 'Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum' seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir. Tercih başvuruları için sistem 31 Ağustos 2022 saat 16.00'ya kadar açık olacak, atamalar ise 01 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sözleşmeli öğretmen #başvuru #tercih
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