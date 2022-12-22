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Sözleşmeli personel alımı yapılacak

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 4/B sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Sözleşmeli personel alımı yapılacak
22 Aralık 2022 Perşembe 10:20

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sıralanmak kaydıyla, alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarından Programcı, Çözümleyici, unvanlarına 10 (on) katına kadar aday arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. Büro Personeli unvanından KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yerleştirme yapılacak olup aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 4 (dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular 30 Aralık tarihine kadar sürecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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