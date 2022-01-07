Sözleşmeli personel alınacak

Batman Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Batman Üniversitesi'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Üniversite ile bağlı işyerleri emrinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.



İlan için başvurular 7 Ocak 2022 ile 21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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