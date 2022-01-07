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Sözleşmeli personel alınacak

Batman Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Sözleşmeli personel alınacak
07 Ocak 2022 Cuma 11:13

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Batman Üniversitesi'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar  çerçevesinde;  Üniversite  ile  bağlı  işyerleri  emrinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

 


İlan için başvurular 7 Ocak 2022 ile 21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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