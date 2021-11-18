Sözleşmeli personel alınacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli birimlerde görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimliğinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın,2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.



İlanda 8 hemşire, 1 psikolog, 1 diyetisyen, 6 sağlık teknikeri, 4 diğer sağlık personeli, 3 büro personeli, 2 tekniker, 4 koruma ve güvenlik görevlisi ve 5 temizlik personeli alınacağı belirtildi.



DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ