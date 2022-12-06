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Sözleşmeli şoför alımı yapılacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere şoför alımı yapacağını duyurdu

Sözleşmeli şoför alımı yapılacak
06 Aralık 2022 Salı 10:07

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gelir İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen görev yerlerine Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için toplam 8 (sekiz) sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular, 13 Aralık 2022 Salı günü başlayıp, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 17.30'da sona erecektir.


İlanın detayları için lütfen tıklayınız.

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