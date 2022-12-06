Sözleşmeli şoför alımı yapılacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere şoför alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gelir İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen görev yerlerine Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için toplam 8 (sekiz) sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular, 13 Aralık 2022 Salı günü başlayıp, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 17.30'da sona erecektir.



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