Squid Game gerçek oluyor! Ödül ise 77 milyon TL!

Son günlerin en çok sevilen ve konuşulan dizisi Squid Game gerçek oluyor. Netflix, Squid Game: The Challenge isimli bir yarışma programı hazırladığını duyurdu. Yarışmada ödül ise 77 milyon TL.

Netflix’in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game’de hayatlarında zorluk çeken, borç içindeki insanlar bir oyuna davet edilerek kampta toplanılıyordu. Kamptaki kişiler çocukluk oyunlarının ölümcül versiyonlarını oynayarak yarışırken hayatta kalan büyük ödüle yaklaşıyordu. Netflix, Squid Game’den ilham alan, ölüm kalım meselesinin olmadığı, versiyon için kolları sıvadı. Dünyanın dört bir yanından 456 kişinin alınacağı yarışmada büyük ödülün, 4.56 milyon dolar olacağı açıklandı. “Squid Game: The Challenge”ın televizyon tarihindeki en büyük para ödülünü vereceğinin altı çizildi.