Stajyer avukat 4. kattan düşerek öldü!

Sakarya'da bir avukatın yanında staj yaptığı öğrenilen avukat Cem Sarı, iş merkezinin 4. katından düşerek hayatını kaybetti. Sarı'nın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı



Olay, dün Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi'nde bulunan iş merkezinde meydana geldi. Stajyer avukat olan Cem Sarı, iş merkezinin 4’üncü katından zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sarı’nın cansız bedeni, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Polisin yaptığı incelemede Cem Sarı'nın, avukatın yanında staj yaptığı belirlendi. Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Sarı'nın düşme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Sakarya Barosu da stajyer avukat Cem Sarı'nın ölümü sonrası sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Stajyer avukatımız Cem Sarı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Genç yaşta aramızdan ayrılan stajyerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta stajyerimiz Cem Sarı'nın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun" denildi.