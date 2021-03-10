Strafor Duvar Paneli Üreticisi: Dekorcum

Dekorcum strafor duvar paneli üretim ve uygulamasında yılların deneyimine sahip lider firmalardan biridir. Son yıllarda strafor duvar panellerine artan ilgi sebebiyle ülkemizin her yerine hizmet götürmüştür.

Dekorcum strafor duvar paneli üretim ve uygulamasında yılların deneyimine sahip lider firmalardan biridir. Son yıllarda strafor duvar panellerine artan ilgi sebebiyle ülkemizin her yerine hizmet götürmüştür.

Strafor Duvar Paneli Nedir?

Hem korunma hem de dekorasyon amaçlı kullanılan, ham maddesi strafor olan duvar görünümlü malzemelere strafor duvar paneli denir. Dekorcum kalitesiyle üretilen strafor panel çeşitleri şunlardır:

-Ahşap desenli strafor paneller.

-Tuğla desenli strafor paneller.

-Mermer desenli strafor paneller.

-Taş desenli strafor paneller.

-Üç boyutlu strafor paneller.

Her zevke hitap eden ürün çeşitliliği ile uygun fiyatlı modeller Dekorcum sitesinden online olarak sipariş verilebilir.

Strafor Duvar Paneli En Ucuz

Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı strafor duvar paneli modelleri Dekorcum web sitesinden incelenebilir. Strafor duvar paneli ısı ve ses yalıtımı özelliklerine sahiptir ve eğer bu özellikleri için satın almak istiyorsanız belirli bir kaliteye sahip olmalıdır.

Eğer bilinmedik bir yerden satın alırsanız daha sonra üründen verim alamayacağınız için daha çok masrafa girmiş olursunuz. Dekorcum yıllardan sahip olduğu yüzlerce farklı müşterisinden olumlu kullanıcı yorumları almıştır.

İstediğiniz duvarı seçtikten sonra uygularken yıkma gibi işlemler olmayacağı için tadilat masrafınız da olmayacaktır.

Strafor Duvar Paneli Kullananlar

Günümüzde zamanın kısıtlı olmasından dolayı da insanlar daha pratik yöntemlere yönelmiştir. En iyi hizmeti en kaliteli biçimde nasıl alırımın cevabı günümüz hizmet sektörlerinin işleyişini anlatır.

Dekorcum kendi bünyesinde ürettiği ve hızlı bir biçimde tüketiciye ulaştırdığı sağlam ve kaliteli ürünler ile strafor panel sektöründe öncü firmalardan biri olmuştur.

Hem şık ve modern görünüşleri ile hem de birçok avantajları ile evimizden iş yerimize hayatımızın her alanında gördüğümüz strafor paneller hayatımıza istediğimiz değişikliği katarlar.

Strafor Duvar Paneli Boyama

Hem kendiliğinden renkli hem de ham duvar görünümlü strafor duvar paneli her zevke uygun ürünlerdir. Dilerseniz ham strafor ve işlenmiş panelleri uygulayarak kendi istediğiniz renge boyayabilirsiniz.

Farklı desenlere sahip birçok strafor panel çeşidiyle evinizin duvarını tuval boyar gibi dekor edebilirsiniz. Dekorcum uzman ekipleri dilerseniz kurulumu yapabilir. Fakat strafor panellerin kurumu kendinizin de uygulayabileceği şekilde basittir.

Strafor Paneli Uygulama?

Strafor duvar paneli seçebilmek için öncelikle hangi alana uygulamak istediğinizi belirlemelisiniz. Dilerseniz bütün duvarlara dilerseniz de dekoratif amaçlı tek bir duvara uygulayabilirsiniz.

Seçim yapmadan önce Dekorcum uzman ustalarından fikir alabilirsiniz.

Ürün su geçirmez özelliğe sahiptir ve mutfak ve banyo alanlarında da kullanılabilir. Isı yalıtımı yaptığı için binaların dış cephesini kaplamak için de son yıllarda oldukça fazla tercih edilmiştir.

Özel desenli strafor panel modelleri evinize ya da iş yerinize farklı bir hava katar. Örneğin şehirde oturuyorsanız ahşap desenli strafor paneller ile evinizde daha çok doğal bir ortam oluşturabilirsiniz.

Strafor Duvar Paneli Yapıştırıcısı

Strafor duvar panellerini uygulamak için istediğiniz alana özel yapıştırıcı ile monte edersiniz. Bazı paneller dışarıdan özel üretilmiş yapıştırıcı ile uygulanırken bazı modeller kendiliğinden yapıştırıcılıdır.

Dekorcum sitesinde yapıştırıcıları da inceleyerek satın alabilirsiniz. Strafor panellerin üretim aşamasında hiçbir kimyasal madde kullanılmadığından ürünler sağlığa yüzde yüz uygundur.

Uyguladıktan sonra yapıştırıcının kuruması için birkaç saat beklemeniz yeterlidir. Ürün darbelere dayanıklıdır ve uzun süre kullanılacak şekilde üretilmiştir. Renkleri solmaz ve yırtılmazdır.

Strafor panellerin temizliği de hafif nemli bir bez ile silmek suretiyle oldukça pratik ve kolaydır.

Tüm ürünlerimizi görüntülemek için -> https://www.dekorcum.com/