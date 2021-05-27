SAHİLDE UYUŞTURUCU ŞOKU!
SAHİLDE UYUŞTURUCU ŞOKU!
0
BÖYLE İNSANLAR DA VARMIŞ!
BÖYLE İNSANLAR DA VARMIŞ!
0
ENGİNARIN 7 FAYDASI
ENGİNARIN 7 FAYDASI
0
KAPLANLAR BAKICILARINI ÖLDÜRDÜ
KAPLANLAR BAKICILARINI ÖLDÜRDÜ
0

Su dolu kovaya düşen çocuk öldü!

Antalya'da, babasının iş yerinin banyosunda su dolu kovaya düşen Mehmet Ali Koç (2) boğuldu. Özen Koç'un yakınlarıyla taşıdığı tabuta koyulan Mehmet Ali'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Hatay'a götürüldü

Su dolu kovaya düşen çocuk öldü!
27 Mayıs 2021 Perşembe 13:45

Olay, dün Kumluca ilçesinde bulunan sebze- meyve halinde meydana geldi. Özen Koç çalışırken, iş yerinin banyosunda oynayan oğlu Mehmet Ali, içi su dolu kovaya başının üzerinde düştü. Bir süre sonra kovada hareketsiz duran çocuğu fark edenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla iş yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Mehmet Ali'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Ali Koç'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Minik Mehmet Ali'nin cenazesi, otopsinin ardından bugün babası Özen Koç ve yakınları tarafından teslim alındı. Özen Koç'un taşıdığı tabuta koyulan Mehmet Ali'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Hatay'a götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #çocuk ölüm #çocuk boğulma #kovada ölüm
Önceki Haber
960 kilo uyuşturucu sahile vurdu!
Sonraki Haber
Göztepe'de Ndiaye belirsizliği
Savcılıktan Sedat Peker kararı
Savcılıktan Sedat Peker kararı
0
'Böyle insanlar da varmış' dedirten haber
'Böyle insanlar da varmış' dedirten haber
0
Bakan Selçuk'tan öğretmenler için aşı açıklaması
Bakan Selçuk'tan öğretmenler için aşı açıklaması
0
Balıkesir Üniversitesi personel alacak
Balıkesir Üniversitesi personel alacak
0
12 adet dubleks ev satılıyor
12 adet dubleks ev satılıyor
0
Ekspertiz raporu zorulu değil bilinçli olmalı
Ekspertiz raporu zorulu değil bilinçli olmalı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.