Sulama kanalına düşen üç kardeşten acı haber!

Osmanyie'de, sulama kanalına düşerek, akıntıya kapıldıktan sonra çevredekiler tarafından kurtarılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Karataş'ın (10) ardından kayıp olarak aranan Narin (15) ve Remziye (9) Büyükçay kardeşlerin dün gece suda cansız bedenlerine ulaşıldı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden 15 gün önce tarım işçisi aileleriyle kente gelen 4 çocuk, DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oyun oynamaya başladı. Bu sırada çocuklardan biri ayağı kayınca sulama kanalına düştü. Düşen çocuğu kurtarmak için suya giren diğer 3 çocuk da akıntıya kapıldı. Olayı gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

AKINTIYLA SÜRÜKLENDİLER

Ekipler bölgeye gelinceye kadar çevredekiler, Saadet ile Şükran Karataş (9) kardeşleri sudan çıkardı. Narin ve Remziye Büyükçay kardeşler ise kayboldu. Bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, 2 kardeşi arama çalışması başlattı. Hastanede tedaviye alınan 2 kardeşten Saadet Karataş, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Kardeşi Şükran Karataş'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İtfaiye ve AFAD ekipleri, gece saatlerinde de arama çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, kayıp Narin ve Remziye Büyükçay'ın cansız bedenlerine ulaştı. Sudan çıkarılan Narin ve Remziye Büyükçay'ın cesetleri, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.