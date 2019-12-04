Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada karar

Sanıklardan Çağatay Aksu "kasten öldürme" suçundan müebbet, "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 yıl 6 ay, Berk Akand ise Aksu'ya bu suçların işlenmesinde yardım ettiği gerekçesiyle toplam 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada sanıklardan Çağatay Aksu hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 yıl 6 ay, Berk Akand hakkında ise Aksu'ya bu suçların işlenmesinde yardım ettiği gerekçesiyle toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanıklar ile avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını ve son sözlerini dinledikten sonra hükmü açıkladı. Buna göre, sanıklardan Aksu "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edildi. Aksu, ayrıca "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 10 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Sanık Akand'ın ise Aksu'nun işlediği suçlara yardım ettiği kanaatine varan mahkeme, Akand'ı "kasten öldürme suçuna yardım"dan 12 yıl 6 ay, "nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım"dan 5 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardım"dan da 1 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Kararı oy çokluğuyla alan mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.