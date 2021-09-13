İLK GÜNKÜ GİBİ!
İLK GÜNKÜ GİBİ!
0
'SEVGİLİM' KAZANDI!
'SEVGİLİM' KAZANDI!
0
DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
0
ONLARA DA KORONA AŞISI!
ONLARA DA KORONA AŞISI!
0

Süleyman Demirel Üniversitesi 16 kişi alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü 16 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Süleyman Demirel Üniversitesi 16 kişi alacak
13 Eylül 2021 Pazartesi 11:55

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi'nin çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

 


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Sonraki Haber
Bayraklı'ya yeni park! Yeşil alan da var, futbol sahası da
1964 model minibüs 3 yılda bu hale geldi
1964 model minibüs 3 yılda bu hale geldi
0
Bu da fuhuşun veresiye defteri!
Bu da fuhuşun veresiye defteri!
0
Annesinden sonra küçük Beliz de hayata tutunamadı!
Annesinden sonra küçük Beliz de hayata tutunamadı!
0
Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alacak
0
İstanbul Gelişim Üniversitesi 99 kişi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi 99 kişi alacak
0
Okullarda PCR testi uygulaması başlıyor
Okullarda PCR testi uygulaması başlıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.