Süleyman Demirel Üniversitesi 311 kişi alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, 311 personel alımı yapacağını açıkladı

Süleyman Demirel Üniversitesi 311 kişi alacak
17 Mart 2023 Cuma 11:29

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda (Eczacı pozisyonu hariç) 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 311 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Önceki Haber
Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
Sonraki Haber
İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi üçüncü gününde
Meksikalı ressam deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katıldı
Meksikalı ressam deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katıldı
0
Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
0
Gaziantep Üniversitesi 384 kişi alacak
Gaziantep Üniversitesi 384 kişi alacak
0
Depremden 2 saat önce evden kovduğu eşi ve kızı hayatta kaldı
Depremden 2 saat önce evden kovduğu eşi ve kızı hayatta kaldı
0
Nevşehir'de zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Nevşehir'de zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
0
Prof. Dr. Sözbilir'den Bolu depremi açıklaması: 4 ile 6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan
Prof. Dr. Sözbilir'den Bolu depremi açıklaması: 4 ile 6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.