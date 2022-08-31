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Süleyman Demirel Üniversitesi bilişim personeli alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Süleyman Demirel Üniversitesi bilişim personeli alacak
31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:27

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere; Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü/uygulamalı sınavla toplam 1 (bir)personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular bugün başlıyor ve 15 gün sürecektir.


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