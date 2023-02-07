Süleyman Demirel Üniversitesi model alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli canlı model alımı yapacak

Süleyman Demirel Üniversitesi model alacak
07 Şubat 2023 Salı 11:01

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma” başlıklı Ek 8 inci maddesi uyarınca Üniversitenin Tıp Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2023 yılı içerisinde eğitim-öğretim süresi ile sınırlı olmak, ilgili sınav ve ders programlarıyla uyumlu olmak ve günde 5 (beş) saati geçmemek kaydıyla çalıştırılmak ve giderlerinin Özel Bütçeden karşılanması sureti ile 5 (beş) adet sözleşmeli Canlı Model alınacaktır.

İlanın detayları için tıklayınız.

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