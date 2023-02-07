Süleyman Demirel Üniversitesi model alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli canlı model alımı yapacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma” başlıklı Ek 8 inci maddesi uyarınca Üniversitenin Tıp Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2023 yılı içerisinde eğitim-öğretim süresi ile sınırlı olmak, ilgili sınav ve ders programlarıyla uyumlu olmak ve günde 5 (beş) saati geçmemek kaydıyla çalıştırılmak ve giderlerinin Özel Bütçeden karşılanması sureti ile 5 (beş) adet sözleşmeli Canlı Model alınacaktır.

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