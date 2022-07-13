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Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alacak
13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitenin çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre ilanda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

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