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Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin 34 öğretim üyesi alacağı açıklandı

Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alacak
07 Mayıs 2021 Cuma 09:22

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi'nin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi ise 23 Mayıs 2021 olarak belirlenmiştir.


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