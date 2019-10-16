SunExpress 30 yaşında

2019 Skytrax'e göre Türkiye'nin En İyi, Dünyanın 5. En İyi Tatil Havayolu, Almanya'nın En Dakik Havayolu, 2019 SAFA verilerine göre Türkiye'nin En Emniyetli Havayolu, Türkiye'nin İkinci En Büyük Hizmet İhracatçısı gibi pek çok başarının sahibi olan SunExpress, 30. yıl kutlamalarını, yıl dönümüne özel giydirdiği uçakla başlatıyor.

İlk uçuş Antalya'ya

SunExpress, bu kez de kendi doğum gününü kutlamak amacı ile bir Boeing 737 uçağını özel 30. yıl boyaması ile renklendiriyor. Bu yıl, havayolunun filosundaki tüm uçaklar, 30. yıl tasarımına sahip olacak. 30. yıl kutlamaları çerçevesinde yapılacak pek çok farklı etkinlik ve kampanyanın habercisi olan uçak, 1 Ekim 2019 tarihinde Antalya'ya indi. Antalya ve İzmir'i tarifeli seferlerle hem iç hatlarda hem dış hatlarda en fazla noktaya bağlayan havayolu SunExpress, yeni boyamalı uçağını Türkiye ve Avrupa'da çeşitli noktalara uçurarak havacılıktaki 30 yıllık deneyimini yolcuları ile paylaşıyor.

1980'lerin sonunda Alman turistlerin Antalya'ya gösterdikleri ilgiyi desteklemek ve daha ileri taşımak amacı ile Türk Hava Yolları ve Lufthansa işbirliği ile kurulan SunExpress, ilk seferine sahip olduğu tek uçakla, bir Boeing 737-300 ile 2 Nisan'da Frankfurt – Antalya arasında başladı. Bugün Antalya'yı hem iç hatlarda hem dış hatlarda direkt seferlerle en fazla noktaya bağlayan SunExpress, kuruluşunu takip eden 3 yıl içerisinde bir milyon yolcu taşıyarak filosundaki uçak sayısını beşe katladı. Kurulduğu günden beri hızla ilerlemeye ve büyümeye devam eden SunExpress'in filosunda bugün 84 uçak yer alıyor. 2018 yılında 10 milyon yolcuyu hayallerinin tatiline ve sevdiklerine uçuran havayolu, Orta Avrupa'dan Türkiye'ye gerçekleştirdiği turistik uçuşların yanı sıra Türkiye'de iç hat uçuşlarıyla da etnik trafiğin bel kemiğini oluşturuyor.