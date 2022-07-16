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Sünnet düğününde kavga çıktı: 3 ölü, 5 yaralı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yapılan bir sünnet düğününde kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı

Sünnet düğününde kavga çıktı: 3 ölü, 5 yaralı
16 Temmuz 2022 Cumartesi 08:18

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Bigadiç ilçesi kırsal Güvemçetmi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Güvemçetmi Mahallesi'nde düzenlenen bir sünnet düğününe Macarlar Mahallesi'nden kişiler de katıldı.  Aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile üyeleri düğünde karşılaşınca, kavga çıktı. Taraflar birbirlerine silahla ateş etti. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafında yapılan kontrolde S.Y., A.Y. ve A.S'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. 5 yaralı ise ambulanslarla Balıkesir Şehir Hastanesine ve Balıkesir Tıp Fakültesine götürüldü. 2'si ağır 5 kişinin tedavisi devam ederken, jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #sünnet düğünü kavga #ölüm #bigadiç kavga #cinayet
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