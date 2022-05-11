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Şüpheli ölüm! 6 kattan düşüp hayatını kaybetti!

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşadığı 6'ncı kattaki apartman dairesinin balkonundan düştüğü iddia edilen 52 yaşındaki Ayla Kartal hayatını kaybetti

Şüpheli ölüm! 6 kattan düşüp hayatını kaybetti!
11 Mayıs 2022 Çarşamba 14:47

Olay, saat 08.45 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, 14 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede yaşayan 2 çocuk annesi Ayla Kartal, balkonundan sitenin bahçesine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kartal'ı çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelerin ardından Kartal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise Kartal'ın eşini ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Polis ve cumhuriyet savcısının olay hakkında incelemeleri devam ediyor.

DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Ayla Kartal'ın, daha önce eşi ile yaşadığı alacak verecek tartışması nedeni ile polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Kartal'ın bir süredir eşi ile de problemleri olduğu da iddia edildi.

Düştükten sonra Ayla Kartal'ın nabzını kontrol eden çevredeki bir işyerinin çalışanı, "Sabah bir kadın geldi işyerime. Bir kadının yerde yattığını söyledi. Ambulansı aradık. Nabzı yoktu. Ambulans geldi, alıp götürdüler. Yerde yatıyordu. Biz aradıktan sonra polis ve ambulans geldi" ifadelerini kullandı.

Olayın görgü tanıklarından Ramazan Çınar, "Ayla hanımın kendini balkondan attığı söyleniyor. Sabah beni aradılar. Bina sakinlerinden biri, bir kadının yerde yattığını söyledi. Çıktığım da Ayla hanım yatıyordu. Ambulansı aradık. Eşini aradık geldiler, ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #beylikdüzü #ölüm #kadın ölüm #şüpheli ölüm
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