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Şüpheliyi kovalayan polislere kamyon çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Şüpheliyi kovalayan polislere kamyon çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
12 Mayıs 2022 Perşembe 09:06

İstanbul'da görev yapan motosikletli yunus ekibi, 'dur' ihtarına uymayan aracın peşine düştü. Ancak takip sırasında ekibe kamyon çarptı. Kazada 24 yaşındaki Hüseyin Duman şehit olurken, Gökmen Bayraka ise yaralandı


İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde motosikletli yunus ekibinde görev yapan Gökmen Baykara ve Hüseyin Duman, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobili takip etmeye başladı. Takip sırasında Vedat Gökçe yönetimindeki kamyonun çarpması sonucu kontrolden çıkan motosikletli yunus ekibi devrilerek metrelerce savruldu. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Duman ve bacağında kırık oluşan Gökmen Baykara ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı polis memuru Hüseyin Duman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Hüseyin Duman'ın şehit olduğu haberi Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde oturan ailesine ulaştı. Haberi alan aile İstanbul'a gitmek üzere yola çıkarken, şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Hüseyin Duman'ın cenazesi bugün İstanbul'da yapılacak törenin ardından memleketi Ordu'yda toprağa verilece


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #polis #şehit #kaza #yunus ekibi kaza
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