Suriye'deki sivillere 100 bin ton un hibe

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine un ve bakliyat hibe edilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'ni (TMO) görevlendirdi.

Suriye'deki sivillere 100 bin ton un hibe
07 Kasım 2019 Perşembe 11:06

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ve 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut hibe edilmesi amacıyla TMO'nun görevlendirilmesine ilişkin karar yürürlüğe konuldu. Buna göre, TMO'nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohut, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı'na teslim edilecek. Nakliye ve dağıtım bedeli AFAD'ın ödeneklerinden karşılanacak. Ürünlerin hesaplanan maliyeti ise 'görevlendirme bedeli' kapsamında Hazine tarafından karşılanacak.

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