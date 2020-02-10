Suriye'den acı haber 5 kahraman şehit düştü

Geçen hafta 8 askerin şehit düştüğü Suriye'den bir acı haber daha geldi. Reuters'ın son dakika haberi olarak duyurduğu gelişmede, Türk yetkililerin açıklamalarına yer verildi.

Haberde Şam yönetimine bağlı güçlerin, Suriye'nin kuzeyinde Taftanaz'daki gözlem noktasını vurduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında İdlib'de Suriye rejimi güçlerinin açtığı topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı açıklandı.

Suriye hükümeti ihanet içinde

Kaosun, şiddetin, terörün ve belirsizliğin bitmek bilmediği Suriye'den acı haber geldi... Geçen hafta 8 askerin şehit düştüğü Suriye'de bugün 5 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı haberi geldi. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaparken, "İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, rejim tarafından 10 Şubat'ta yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi. Açıklamada, "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır" ifadesi yer aldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Altun, "Saldırıya misliyle karşılık verilmiş, düşman hedefler ortadan kaldırılmıştır" dedi. Altun, "Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır" ifadesini kullandı.