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Suriye kırsalında havanlı saldırı: 2 şehit

Suriye Tel Rıfat kırsalında PKK/YPG tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 uzman çavuş şehit oldu

Suriye kırsalında havanlı saldırı: 2 şehit
08 Nisan 2021 Perşembe 08:38

Suriye'nin Tel Rıfat kırsalında terör örgütü PKK saldırı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetlerine düzenlenen havanlı saldırıda iki uzman çavuş şehit oldu. Şehitler zırhlı askeri ambulansla bölgeden alınarak Kilis Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Saldırıya karşılık verildiği ve ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.


Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü


Şehitlerden birinin 30 yaşındaki Piyade Komando Uzman Çavuş Ahmet Akdal olduğu öğrenildi. Akdal'ın Kahramanmaraş'ta bulunan baba ocağına ateş düştü.

Şehit Akdal'ın babası Feramuz Akdal ve annesi Remziye Akdal, acı haberi Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve askeri yetkililerden öğrendi. Gözyaşlarına boğulan aileyi yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehitin eşi Cansu Akdal'ın ise acı haberi ailesinin evinde öğrendiği bildirildi.


İkinci şehit Bursa'dan

İkinci şehit haberinin acısı ise Bursa'ya düştü. 28 yaşındaki şehit Uzman Çavuş Gökhan çakır'ın acı haberi Bursa'daki ailesine ulaştı. Çakır'ın ailesine acı haberi İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve askeri yetkililer verdi. Oğullarının şehadet haberini alan Hasan Çakır ayakta durmakta zorlanırken, Saniye Çakır gözyaşlarına hakim olamadı.

Saniye ve Hasan Çakır çiftinin 4 çocuğunun bulunduğu, şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın 2 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehit babasının oturduğu binaya Türk bayrağı asılırken, komşuları ve yakınları taziyede bulundu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #suriye şehit #zeytin dalı #şehitlerimiz var #bursa şehit
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