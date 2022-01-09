Suriye sınırında patlama: Üç ile şehit ateşi düştü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınırına yerleştirilen el yapımı bomba patladı. Askeri aracın geçişi sırasında patlayan bomba nedeniyle 3 asker şehit olurken, bir asker de yaralandı. Şehit acısı İstanbul Bahçelievler, Kahramanmaraş ve Mersin'e düştü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde sınır duvarı yakınlarındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Akçakale'de de hissedilen patlamada sınır duvarında hasar oluştu, araçta bulunan 3 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.

Akçakale’nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nnin Tel Abyad kentinde, Türkiye sınırına yakın bir noktada askeri aracın geçişi sırasında menfezde patlama meydana geldi. PKK/YPG'li teröristler tarafından daha önceden menfeze yerleştirilen patlayıcının infilak etmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sınır hattındaki duvarın bir bölümünün yıkıldığı patlamada askeri araçta bulunan 1 teğmen ile 2 er şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.

Saldırıda şehit olan Teğmen Murat Alyakut, ile piyade erler Enes Koç ve Ertuğrul Ulupınar'ın cenazeleri alınarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Saldırıda yaralanan bir asker de ilk müdahale sonrası Şanlıurfa'da tedavi altına alındı.

BAHÇELİEVLER'E ŞEHİT ACISI



Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde sınır duvarı yakınlarındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu şehit olan er Enes Koç'un acı haberi, Bahçelievler'deki baba ocağına ulaştı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında, Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker şehit oldu. Patlamada şehit olan er Enes Koç'un acı haberi Bahçelievler'de yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu şehit evi yasa boğuldu.

KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında, Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu’nda askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker şehit oldu. Patlamada şehit olan Murat Alyakut'un (26) acı haberi, Büyüknacar Mahallesi'nde yaşayan Havva ve İsmail Alyakut çiftine yetkililer tarafından verildi. Alyakut çifti, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları eve akın etti. Yakınlarının teselli ettiği Alyakut ailesinin evi ile sokağına Türk bayrağı asıldı.

MERSİN'E ACI HABER



Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde sınır duvarı yakınlarındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Er Ertuğrul Ulupınar'ın acı haberi, Mersin'deki ailesine ulaştı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında, Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu’nda askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker şehit oldu. Patlamada şehit olan Er Ertuğrul Ulupınar'ın acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu şehit evi yasa boğuldu.