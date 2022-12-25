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Suriyeli baba iki kızını bıçaklayarak öldürdü!

Suriyeli baba iki kızını bıçaklayarak öldürdü!
25 Aralık 2022 Pazar 16:33

Konya'nın Meram ilçesinde tartıştığı 2 kızını bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu Yusuf Elhamed (54), ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kevser El Salih (17) ile Merve Elhamed'in (15) cenazeleri ise toprağa verildi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'ta meydana geldi. 7 çocuk babası Suriye uyruklu Yusuf Elhamed, kızları Kevser El Salih ve Merve Elhamed ile tartıştı. Yusuf Elhamed, çıkan kavgada 2 kızını öldürüp, polise teslim oldu. Belirtilen adrese giden polis, 2 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı. Otopsinin ardından 2 kardeşin cenazesi, Şeyh Ulema Yusuf Ağa Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Kızlarını namus meselesi nedeniyle öldürdüğünü öne süren Yusuf Elhamed ise ifadesinde; tartışma sırada kendisini kaybettiğini, 2 kızını öldürdüğünü fark edince polise giderek teslim olduğunu söyledi. Yusuf Elhamed, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan evli ve 2 çocuk annesi Kevser El Salih'in eşi Muhammed El Salih'in 'cinsel taciz' suçundan cezaevinde olduğu belirtildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #kızlarını öldürdü #haber
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