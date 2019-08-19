Suriyeliler bayram tatilinden dönüyor

Kurban Bayramı için ülkelerine giren yaklaşık 38 bin Suriyeli Türkiye'ye dönmeye başladı.

Suriyeliler bayram tatilinden dönüyor
19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:20

Kurban Bayramı için Hatay üzerinden ülkelerine giden Suriyeli ailelerin Türkiye'ye dönüşleri başladı.

Bayramı ülkelerinde geçirmek üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye'ye geçiş yapan aileler geri dönüşe geçti.

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen ailelerin Türkiye'ye girişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı veya yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.

Bugün itibariyle başlayan Suriye'den dönüşlerin 31 Aralık'a kadar devam edeceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Önceki Haber
Sındırgı'da tersine göç başladı
Sonraki Haber
Bornova'da kaza: İki AK Partili vekil yaralandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.