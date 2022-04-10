O TOKATIN BEDELİ AĞIR OLDU!
O TOKATIN BEDELİ AĞIR OLDU!
0
HAYATI FİLM OLUYOR
HAYATI FİLM OLUYOR
0
GENÇLİK İKSİRİ BULUNDU!
GENÇLİK İKSİRİ BULUNDU!
0
O ARABADAN ÇIKMAM MUCİZE!
O ARABADAN ÇIKMAM MUCİZE!
0

Suriyeliler en çok hangi illere yerleşti?

Suriyeliler en çok hangi illere yerleşti?
10 Nisan 2022 Pazar 09:30

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilerin, şehirlere dağılımıyla ilgili haritayı güncelledi. Haritada ilk 5 sırayı İstanbul, Hatay, Ankara, Gaziantep ve Şanlıurfa aldı. Bu şehirlerde Suriyeli nüfusu 300 binin üzerinde olarak kayda geçti.

Suriye'de 15 Mart 2011'de başlayan ve10 yılı aşkın süredir bu yana devam eden iç savaş nedeniyle çok sayıda Suriyeli mülteci, sınırdan Türkiye topraklarına giriş yaptı.

Aradan geçen sürede hangi ilimizde ne kadar Suriyelinin yaşadığı da merak edilmeye başlandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yayınladığı güncel harita ile bu sorunun yanıtını verdi.

BM'nin paylaştığı haritaya göre 300 binin üzerindeki Suriyeli nüfusuyla en çok Suriyeli'nin yaşadığı iller arasında İstanbul, Hatay, Ankara, Gaziantep ve Şanlıurfa başı çekiyor. Konya, İzmir, Mersin, Adana, Bursa ve Kilis ise 100 bin-300 bin arası Suriyeliye ev sahipliği yapıyor.

EN AZ SURİYELİ'NİN YAŞADIĞI İLLERDE 50 BİNE KADAR SURİYELİ VAR

Bu illeri ise 50 bin-100 bin arasında Suriyelinin barındığı Kocaeli, Kayseri, Mardin ve Kahramanmaraş izliyor. Haritaya göre Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Muğla, Manisa, Sakarya gibi iller ise 10 bin-50 bin arasında Suriyeliyi ağırlıyor. (Haberler.com)

Etiketler; #suriyeli #türkiyedeki suriyeliler #illere göre suriyeli #bm
Önceki Haber
Ödemiş'te bitkisel atık yağlar toplanıyor
Sonraki Haber
Suriyeliler en çok hangi illere yerleşti?
Münevver Karabulut'un babası: Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını talep edeceğim
Münevver Karabulut'un babası: Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını talep edeceğim
0
Park halindeki aracın lastiklerini çaldılar!
Park halindeki aracın lastiklerini çaldılar!
0
Oğlunu arabada satırla öldürdü!
Oğlunu arabada satırla öldürdü!
0
Bir kadın daha uzaklaştırma kararına rağmen, ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürüldü
Bir kadın daha uzaklaştırma kararına rağmen, ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürüldü
0
Palandöken: Esnafa özel elektrik tarifesi uygulanmalı
Palandöken: Esnafa özel elektrik tarifesi uygulanmalı
0
3 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldü!
3 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.