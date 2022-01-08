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Suriyelilerin bıçaklı sopalı görüntüleri tepkilere neden oldu

08 Ocak 2022 Cumartesi 13:04

Adana'da, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli bir grup gencin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepkiye neden oldu. Görüntülerdeki kişilerin gözaltına alındığı öğrenilirken, Valilik bu kişilerin Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini duyurdu

Adana'da Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde çekilen videonun ardından polis ekipleri harekete geçti. Videodan belirlenen şüphelilerden 8’i polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürerken, videoda yer alan diğer şüpheliler ise aranıyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Adana Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere ver verdi:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarında 'Suriyelilerin ellerinde sopa ve palalarla Adana sokaklarında dolaşırken görüntüleri' şeklinde servis edilen paylaşımlara ilişkin açıklama yapılması gereği duyulmuştur. İki gün önce çiftliklerde çalışmak üzere sabah saatlerinde işe giden bir grup, ellerinde sopalarla kendi arasında tartışmış, olay çalışacakları tarlaların yakınındaki mahallede meydana gelmiştir. Olaya karışan kişilerin tamamı yakalanmış olup, haklarında hukuki süreç yürütülmek suretiyle Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilmişlerdir."


Kaynak: DHA
Etiketler; #suriyeli #adana #bıçaklı suriyeli #sopalı suriyeli
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