KOMŞUDA BÜYÜK DEPREM
KOMŞUDA BÜYÜK DEPREM
0
BOYNUNDA LASTİKLE GEZEN GEYİK
BOYNUNDA LASTİKLE GEZEN GEYİK
0
PİLAV YAPMA MAKİNESİ İLE EVLENDİ
PİLAV YAPMA MAKİNESİ İLE EVLENDİ
0
KORONAVİRÜS GEÇİRENLER DİKKAT!
KORONAVİRÜS GEÇİRENLER DİKKAT!
0

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 ölü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ağaca çarptıktan sonra tarlaya yuvarlanan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 ölü
12 Ekim 2021 Salı 13:56

Kaza, Muratlı- Büyükkarıştıran yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 PM 3489 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra tarlaya yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 3 kişiden Cenap Akay ile Servet Arda'nın yaşamını yitirdiği belirlendi, ağır yaralı Mehmet Akay da kaldırıldığı Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tekirdağ #tekirdağ kaza #kaza ölüm
Önceki Haber
Yunanistan'da büyük deprem! İzmir'de de hissedildi
Sonraki Haber
Göztepe'nin nazar boncuğu Obinna
Köpek sahipleri dikkat! Yıl sonuna kadar...
Köpek sahipleri dikkat! Yıl sonuna kadar...
0
Beykent Üniversitesi 13 kişi alacak
Beykent Üniversitesi 13 kişi alacak
0
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Çankırı Karatekin Üniversitesi 22 kişi alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi 22 kişi alacak
0
İşsizlik rakamlarına tepki: 189 bin iş arayan unutuldu mu?
İşsizlik rakamlarına tepki: 189 bin iş arayan unutuldu mu?
0
Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni ölü bulundu!
Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.