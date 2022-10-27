ERKAN YOLAÇ YOĞUN BAKIMDA
ERKAN YOLAÇ YOĞUN BAKIMDA
0
İZMİR'DE KİTAP FUARI AÇILIYOR
İZMİR'DE KİTAP FUARI AÇILIYOR
0
ÜNLÜ İSİM SEVİLEN DİZİYE KATILIYOR
ÜNLÜ İSİM SEVİLEN DİZİYE KATILIYOR
0
GÜLŞEN'İN DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!
GÜLŞEN'İN DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!
0

Süt sağmak için gittiği ahırda elektrik çarpan 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti!

Süt sağmak için gittiği ahırda elektrik çarpan 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti!
27 Ekim 2022 Perşembe 10:44

Adana Yüreğir'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Nursel Momyak, süt sağmak için gittiği ahırda elektrik akımına kapıldı. Momyak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay, dün saat 06.30 sıralarında Güzel Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Nursel Momyak ile ablası Perinaz İpek (33), süt sağmak için bahçedeki ahıra indi. İpek, kardeşinden uzatma kablosuna bağlı lambayı açmasını istedi. Fişi prize takan Momyak, elektrik akımına kapıldı. Otomobille Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Momyak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nursel Momyak'ın cenazesi, otopsi sonrası toprağa verildi.

Lise öğrencisi Nursel Momyak'ın olay günü sınavının olduğu, gece boyunca ders çalıştığı belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #ölüm #süt sağmak #haber
Önceki Haber
İzmir depreminde yıkılan binadan kurtulan Gülay Yaşar, o günü anlattı!
Sonraki Haber
Buca Cezaevi alanı için hazırlanan plan, yargıya taşındı!
Kızını öldüren annenin cezai sorumluluğu tam çıktı
Kızını öldüren annenin cezai sorumluluğu tam çıktı
0
Çiftetelli çalmadığı için dayak yiyen müzisyen: Ben öldüresiye dövüldüm, neden tutuklanmadılar?
Çiftetelli çalmadığı için dayak yiyen müzisyen: Ben öldüresiye dövüldüm, neden tutuklanmadılar?
0
27 mühendis alımı yapılacak
27 mühendis alımı yapılacak
0
TPAO müfettiş yardımcısı alımı yapacak
TPAO müfettiş yardımcısı alımı yapacak
0
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 kişi alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 kişi alacak
0
Acı kaza! Minibüsün altında uyutulan kızını ezdi!
Acı kaza! Minibüsün altında uyutulan kızını ezdi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.