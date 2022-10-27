Süt sağmak için gittiği ahırda elektrik çarpan 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti!

Adana Yüreğir'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Nursel Momyak, süt sağmak için gittiği ahırda elektrik akımına kapıldı. Momyak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay, dün saat 06.30 sıralarında Güzel Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Nursel Momyak ile ablası Perinaz İpek (33), süt sağmak için bahçedeki ahıra indi. İpek, kardeşinden uzatma kablosuna bağlı lambayı açmasını istedi. Fişi prize takan Momyak, elektrik akımına kapıldı. Otomobille Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Momyak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nursel Momyak'ın cenazesi, otopsi sonrası toprağa verildi.

Lise öğrencisi Nursel Momyak'ın olay günü sınavının olduğu, gece boyunca ders çalıştığı belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.