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Suya düşen köpeği böyle kurtardılar!

Sakarya'da gölde bir köpeğin boğulmak üzere olduğunu fark eden vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kayıkla köpeği kurtarmak için göle giren vatandaşlar, uzun uğraşlar sonucunda köpeği kurtarmayı başardı

13 Ocak 2022 Perşembe 11:05

Sakarya'da gölde boğulmak üzereyken fark edilen köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Sapanca Gölü Kırkpınar sahilinde tekne turu yapan işletmenin sahipleri, gölün açıklarında bir köpeğin olduğunu fark etti.

Kayıkla köpeğin yakınına giden iki kişi, bir süre hayvanı sudan çıkarmak için uğraştı ama başarılı olamadı. Yüzmekten yorulan kurt köpeği, kayığa yanaşınca işletme sahipleri hayvanı kurtardı.

Karaya çıkartıldıktan sonra kurulanan köpeğin, yaklaşık bir haftadır kayıp olduğu ve sahibine teslim edildiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sakarya #köpek #köpek boğulma #köpek kurtarma
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