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Taciz ateşi 1 askeri şehit etti!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatı bölgesinde yol emniyetine çıkan askerlere, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu 1 askerin şehit olduğunu duyurdu

Taciz ateşi 1 askeri şehit etti!
27 Temmuz 2021 Salı 09:47

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta Pençe Harekatı bölgesinde 26 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemizden yol emniyetine çıkan unsurlarımıza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyi Hakurk'da Pençe Harekatı bölgesinde yol emniyetine çıkan askerlere açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin (27) şehadet haberi, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin şehadet haberi, sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerce ailesine iletildi. Acı haberi alan aile, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, taziyeye gelen yakınları şehit evi önünde bekledi. Şehit Çelebi'nin 11 ay önce evlendiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #pençe harekatı #terör
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