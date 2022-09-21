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Taciz ateşi sonucu 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde üs bölgesine teröristlerce açılan taciz atışı sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı

Taciz ateşi sonucu 1 asker şehit oldu
21 Eylül 2022 Çarşamba 15:09

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 21 Eylül 2022 tarihinde, bir üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #pençe kilit #operasyon #şehit
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