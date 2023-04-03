Taklit ve tağşiş resmen patladı

Süt ürünlerinde yapılan taklit ve tağşişe yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Süt Grubu Meslek Komitesi Meclis Üyesi Levent Pekimrekli, "Taklit ve tağşişin bu kadar yoğunlaştığı dönemi hiç görmedim" dedi

Taklit ve tağşiş resmen patladı
03 Nisan 2023 Pazartesi 12:28

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Odası (İZTO) Süt Grubu Meslek Komitesi Meclis Üyesi Levent Pekimrekli, süt ürünlerinde yapılan taklit ve tağşişe yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.  Taklit ve tağşişin en üst düzeyde olduğu bir sürecin yaşandığını belirten Pekimrekli, “Taklit ve tağşişin bu kadar yoğunlaştığı dönemi hiç görmedim. Maalesef biraz taklit, tağşiş dönemini de geçti, bu durum kanunlara uygun bir hal alıyor. Taklit ve tağşiş her zaman vardı ve çok da yaygındı. Taklit ve tağşişle mücadele eden bir kamu otoritesi vardı. Dolayısıyla taklit ve tağşiş ürünler biraz daha marjinal boyutlarda kalabiliyordu. Ancak son 2 senedir taklit ve tağşiş yapan firmalar, ki bunlar çok dinamik firmalardır, yasalardaki boşlukları iyi görür, hızlı hareket ederler. Kamu otoritesi son zamanlarda taklit ve tağşişe daha anlayışlı yaklaşır halde. Dolayısıyla bu konu son senelerde daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

MARGARİNKAŞAR YİYORUZ
Kamu denetimleri etki olmadığında taklit, tağşiş yapanların çoğaldığını kaydeden Pekimrekli, “Bekir Pakdemirli’nin Tarım ve Orman Bakanlığı döneminde bir sene kadar önce Tarım Bakanı Bekir kendisinin de olduğu bir toplantıda Konya kırması peyniri ya da yaprak kırma diye ifade edilen bir ürünün ayçekirdeği çeşnili ifadesiyle sanki yasalara uygunmuş gibi yaygınlaştığını ve satıldığını, önüne geçilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Ancak kamunun denetimlerle yapması gereken etki biraz yumuşatılınca ve üzerine gidilmeyince bunu yapan firmalar çoğaldı. Eskiden bir yerin etinden emin değilsek orada kaşarlı tost yerdik. Bugün ise kaşar diye yediğiniz şeyin içeri yağ. Tamamı değilse de ekseriyetle piyasada margarinli kaşarı yiyoruz. Bu da ayçekirdeği çeşnili ürün olarak ifade ediliyor. Bu konuda bizler hem il hem de bakanlık ile diyalog halindeyiz. Ancak bir arpa boyu yol alamadık. Sektörümüz ciddi darbe alıyor, üreticiler dertli, hatta üreticiler 'Bunu herkes yapıyor, ben yapmazsam ayakta kalamayacağım' dediği margarinli ürünlere yönelik bir süreç yaşıyoruz” dedi.

BAL TAKLİT VE TAĞŞİŞTE FENOMEN
Süt ürünlerinde yaşanan durumun bir benzerinin de balda yaşandığını kaydeden İZTO Süt Grubu Meslek Komitesi Meclis Üyesi Levent Pekimrekli, “Bal taklit ve tağşişte adeta bir fenomene döndü. Eskiden taklit tağşişi yapan üretici bunu satmak için yer arardı ama her zaman ensesinde kamu otoritesi bulunurdu. Şu anda ise Türkiye'de taklit tağşiş kategorisindeki sahte ballar, Türk gıda kodeksi kriterlerini geçer nitelikte. Eskiden bunlar geçmezdi, ya polenden sınıfta kalırdı ya C4 karbon testinden kalır, tüketici ile buluşmazdı. Bugün marketlerde enflasyona karşı direnen tek ürün bal. 10 TL'lik alışveriş yaparsanız 52,90'a 850 gram bal alabiliyorsunuz. Şeytan bunun neresinde derseniz, şeytan bunun içinde” ifadelerini kullandı.
 

Etiketler; #taklit #tağşiş #peynir #süt ürünleri #margarin #kaşar
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