ECE ERKEN'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM
ECE ERKEN'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM
0
İZMİR'DE 2 BİN YILLIK GEÇİT!
İZMİR'DE 2 BİN YILLIK GEÇİT!
0
TEHLİKELİ AKIM!
TEHLİKELİ AKIM!
0
86 YILLIK NOT!
86 YILLIK NOT!
0

Takside kadın cinayeti! Taksici o anları anlattı!

Takside kadın cinayeti! Taksici o anları anlattı!
28 Ocak 2022 Cuma 14:50

İstanbul Pendik'te bir kadın, erkek arkadaşı tarafından takside defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetti. Dehşet anlarını anlatan taksici, "Büyük ihtimal taksicilik yapabileceğimi zannetmiyorum. Gerçekten kötü bir durum. Psikolojim yerinde değil" ifadelerini kullandı


Pendik'te dün öğle saatlerinde Ramazan Su (40), evlilik hazırlığı yaptığı Nermin Celep (44)'i taksinin içinde bıçaklayarak öldürdü.

Olayın en yakın tanığı taksici Ömer Faruk Kuzubaşoğlu yaşananları anlattı.

Kuzubaşoğlu, "Ramazan Su isimli kişi bana Sahra sokağa gitmemi söyledi. Oraya gittik. Hanımefendi araçtan inmek istemedi. Kadını orada darp etti. Oradan sesleri duyan bir komşuyla çifti ayrıldık. Sonrasında hanımefendinin kafasında bir şişlik oluşmuştu. Bana 'kafama buz koyar mısın' dedi. Ben de yerden aldığım kar parçasını başına koydum. Sonrasında Ramazan Su eve girip çıktı. Bir şey olmamış gibi araca bindiler" dedi.


"KAPIYI AÇIP KADINI KURTARMAYA ÇALIŞTIM"

"100- 150 metre ilerledikten sonra kadını araç içerisinde bıçaklamıştı" diyen taksici, "Ben sesleri duyunca kadına tekrar vurduğunu sandım. Arkamı döndüğümde kadını bıçaklıyordu. Sonrasında kapıyı açıp kadını kurtarmaya çalıştım. Tartışıyorlardı. Araya girip saldırganı uzaklaştırmaya çalıştım ama fayda etmedi. Fırsatı ilk bulduğumuz da hanımefendiyi taksiye binmesi için müdahale ettim o da zaten bindi. En yakın hastaneye yetiştirdim kendisini. Hastaneye yetiştirdiğim de bilinci de açıktı. Hastaneye vardığımız da arka camı da açtım, nefes alsın, bilinci yerinde kalsın diye. Sürekli 'sakın olun iyisiniz' dedim. Hastanenin ambulans girişinde durdum. Kornaya bastım, hastane görevleri sedye getirdiler. Kendisine 'inebiliyor musun abla' dedim, o da 'inemiyorum' diye cevap verdi. Hastane görevleri yardımcı oldu. Sedye birlikte hastaneye girdi. Bende hastane polisin yanında beklerken bir saat sonra kadının vefat ettiği haberi geldi" diye konuştu.

"BEN ARTIK TAKSİCİLİK YAPABİLECEĞİMİ SANMIYORUM"

Kuzubaşoğlu, "Araca bindiklerinden itibaren gergin bir ortam yoktu. Günlük hayattan şeyler konuştuk, araba içerisinde herhangi gibi bir sorun yoktu" dedi. Taksi sürücüsü, kadının karnından bıçaklandığını da belirti.

Yedi yıldır taksici olan Kuzubaşoğlu, "Büyük ihtimal taksicilik yapabileceğimi zannetmiyorum. Gerçekten kötü bir durum. Psikolojim yerinde değil" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #taksi #taksi cinayet #pendik #kadın cinayeti #kadın taksi ölüm
İlişkili Haberler
Takside kız arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü!
Takside kız arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü!
Önceki Haber
Muğla'da ev yangını: 1 kişi öldü!
Sonraki Haber
İzmir'deki kuyumcu soyguncusu yakalandı. Kripto parada kaybedince...
Kayınpederi tarafından öldürülmüştü, töre cinayetine kurban gitmiş!
Kayınpederi tarafından öldürülmüştü, töre cinayetine kurban gitmiş!
0
Antalya'da kavga: Çenesinin altından vurularak öldü!
Antalya'da kavga: Çenesinin altından vurularak öldü!
0
Ece Erken: Çok erken gitti, keşke ben ölseydim
Ece Erken: Çok erken gitti, keşke ben ölseydim
0
Genç kadını dövüp, tehdit ettiler!
Genç kadını dövüp, tehdit ettiler!
0
İsmet İnönü'nün notu 86 yol sonra bulundu
İsmet İnönü'nün notu 86 yol sonra bulundu
0
Sakarya Üniversitesi 80 kişi alacak
Sakarya Üniversitesi 80 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.