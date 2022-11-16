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Taksim bombacısının elindeki güllerin sırrı çözüldü!

Taksim bombacısının elindeki güllerin sırrı çözüldü!
16 Kasım 2022 Çarşamba 13:34

Son dakika! İstanbul Taksim'de düzenlenen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı. Olay sonrası bombayı bıraktığı tespit edilen Ahlam Albashır hemen tespit edilerek yakalandı. Suriyeli kadının güvenlik kameralarında elinde bulunan gül de dikkat çekmişti. O güllerin sırrı çözüldü

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından terörist kadın Ahlam Albashır, 4 ay önce Türkiye'ye birlikte girdiği ve karı-koca rolü yaptığı Bilal Hassan'ı aradı. Ancak Bilal Hassan, Albashır'e kendisiyle ilgilenemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashır, taksiyle önce Esenler'de kaldığı adrese gitti.

Buradaki eşyalarını alan Albashır, daha sonra saldırıdan sonra kendisini il dışına kaçırmakla görevlendirilen Ahmet Jarkas'la birlikte Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ne gitti. Jarkas, Albashır'ı burada annesinin kaldığı eve götürdü. Albashır, polisin yaptığı operasyonla Küçükçekmece'de Ahmet Jarkas'ın annesinin kaldığı evde yakalandı. Albashır'la birlikte Jarkas'ın annesinin de gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü öğrenildi.

GÜLLERİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Öte yandan terörist Ahlam Albashır'in olaydan sonra kaçarken elindeki güllerin de sırrı çözüldü. Albashır'in patlamanın yaşandığı bankta oturduğu sırada gül satan bir kadının yanına yaklaşarak gülleri uzattığı, Albashır'in gülleri almak istemeyince gülcünün ısrar ettiği, Albashır'in de dikkat çekmemek ve tartışmamak için gülleri satın aldığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #taksim #bombalı saldırı #gül #terörist #haber
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