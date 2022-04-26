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Taksim'de gezen 4 Nepalli turist, 6 Pakistanlı tarafından kaçırıldı!

Taksim'de gezen 4 Nepalli turist, 6 Pakistanlı tarafından kaçırıldı!
26 Nisan 2022 Salı 08:47

İstanbul Taksim meydanında gezen 4 Nepalli turist, Pakistan uyruklu 6 kişi tarafından kaçırıldı. Fidye için kaçırıldıkları öğrenilen turistler 3 gün sonra eve giren polisler tarafından kurtarıldı

Taksim Meydanı'nda gezen 4 Nepalli turist, Pakistan uyruklu olduğu belirtilen 6 kişi tarafından kaçırıldıktan sonra Eyüpsultan'da bir eve götürüldü. Nepalli turistleri burada satır ve silah zoruyla 3 gün boyunca tutan bu kişiler, turistlerin ailelerinden 10 bin Euro istedi. Nepalli turistlerin aileleri bir taraftan istenen fidyeyi hazırlarken, diğer taraftan da polise haber verdi. İhbarla birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fidye teslimi sırasında şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan şüpheliden rehinelerin yerini tespit eden ekipler, adrese şok bir baskın düzenledi.

Turistleri kurtarmak için operasyon düzenleyen polisin baskın anları kameralara yansıdı. Eve giren ekipler, şüphelileri kıskıvrak yere yatırırken, elleri bağlanan turistleri ise kurtardı. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda silahların yanında çok sayıda satır ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #taksim #nepal #turist kaçırma #pakistanlı turist kaçırma
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