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Taksim'de patlatılan bomba ile ilgili dikkat çeken ayrıntı! Fotoğraflar yayınladı

Taksim'de patlatılan bomba ile ilgili dikkat çeken ayrıntı! Fotoğraflar yayınladı
19 Kasım 2022 Cumartesi 12:09

Son dakika! İstanbul Taksim'de patlatılan ve 6 kişinin ölümüne, 81 kişinin yaralanmasına neden olan olayda yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Patlayıcı ile ilgili detaylı bilgiler açıklandı. Patlayıcının, olta ucuna takılan kurşunlar, çivi ve demir parçaları ile güçlendirdiği öğrenildi.

Taksim İstiklal Caddesi'ne bırakılan patlayıcının olta ucuna takılan kurşunlar, çivi ve demir parçaları ile güçlendirdiği öğrenildi. 

İstiklal Caddesi üzerinde Pazar günü meydana gelen patlamanın ardından, İstanbul emniyeti hem saldırganların yakalanması hem de patlayıcının tespit edilmesi için çok yönlü araştırma başlattı. Saldırganlar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kısa sürede yakalanırken, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçalarını topladı. Ana maddesi TNT olan bombanın güçlenmesi için içine çivi, olta ucuna takılan kurşunlar ve metal parçalar konulduğunu belirleyen ekipler, olay yerinden topladıkları parçaları incelemeye başladı. O parçalara ait fotoğraflarda bombanın içeriğindeki TNT ve Nitro Selüloz parçaları da dikkat çekti.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #taksim #patlama #bomba #taksim patlaması #haber
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