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Taksim'de polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:38

İlk olarak Mecidiyeköy’de toplanan bir grup Taksim’e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne için vermedi.

Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Bir başka grup ise Tarlabaşı’ndan Taksim’e gitmeye çalıştı.

Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor.

43 KİŞİYE GÖZALTI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Harbiye'den Taksim Meydanı'na yürümek isteyen 43 kişi gözaltına alındı.

Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi'nde 43 kişi, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Eyleme HDP Milletvekili Musa Piroğlu da katıldı. Polis eylemcilere müdahale ederken 43 kişi gözaltına alındı. Yaşanan arbede sırasında gazdan eylemcilerin yanı sıra polisler de etkilendi. 

Etiketler; #1 mayıs #taksim #taksim yürüyüş
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