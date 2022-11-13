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Taksim'de şiddetli patlama: 6 ölü, 53 yaralı

Taksim'de şiddetli patlama: 6 ölü, 53 yaralı
13 Kasım 2022 Pazar 17:07

Son dakika! Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerinde büyük panik yaşanırken, Vali Ali Yerlikaya patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 38 kişinin de yaralandığını açıkladı. Açıklama yapan Erdoğan ise ölü sayısının 6'ya, yaralı sayısının ise 53'e yükseldiğini bildirdi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Caddede panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi. Yerlikaya daha sonra yaptığı açıklamada ölü sayısını 4, yaralı sayısını ise 38 olarak açıkladı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve yayın yasağı getirildiğini açıkladı. 

İstiklal Caddesi'nde bugün saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlamayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olayla ilgili 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi. Öte yandan İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin patlamayla ilgili yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Etiketler; #taksim #patlama #son dakika #haber
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