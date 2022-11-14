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Taksim'deki görüntülere yansıyan şüpheli kadın böyle yakalandı

Taksim'deki görüntülere yansıyan şüpheli kadın böyle yakalandı
14 Kasım 2022 Pazartesi 10:14

İstanbul Taksim'deki bombalı saldırıda 6 kişi öldü, 81 kişi de yaralandı. Olay sonrası görüntüleri ortaya çıkan şüpheli kadın ise yakalandı. İstanbul Fatih'teki evde yakalanan kadının kamerada görülen kıyafetleri de evde bulundu


İstanbul Emniyet ekipleri İstiklal saldırısında kamera kayıtlarına yansıyan şüpheli kişiyi geri sayım yöntemiyle  buldu. Şüphelinin kaldığı İstanbul Fatih'teki eve yapılan operasyonda kameradaki kıyafetlerin de orada olduğu tespit edildi.
Evde ele geçirilen kimliklerin iste sahte olduğu öğrenildi. Şüpheli hakkında parmak izi taraması yapılacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #taksim #bombalı saldırı #terörist #patlama
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