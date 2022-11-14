Taksim'deki görüntülere yansıyan şüpheli kadın böyle yakalandı

İstanbul Taksim'deki bombalı saldırıda 6 kişi öldü, 81 kişi de yaralandı. Olay sonrası görüntüleri ortaya çıkan şüpheli kadın ise yakalandı. İstanbul Fatih'teki evde yakalanan kadının kamerada görülen kıyafetleri de evde bulundu



İstanbul Emniyet ekipleri İstiklal saldırısında kamera kayıtlarına yansıyan şüpheli kişiyi geri sayım yöntemiyle buldu. Şüphelinin kaldığı İstanbul Fatih'teki eve yapılan operasyonda kameradaki kıyafetlerin de orada olduğu tespit edildi.

Evde ele geçirilen kimliklerin iste sahte olduğu öğrenildi. Şüpheli hakkında parmak izi taraması yapılacak.