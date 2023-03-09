Taksim'e yürümek isteyen kadınlara polis müdahalesi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Cihangir'de toplanan kadınlar, Taksim Meydanı'na doğru yürümek istedi. Demir bariyer ve kalkanlarıyla sokağı kapatan polis ile bir grup kadın arasında arbede yaşandı. Demir bariyeri çekip, kalkanlara tekme atarak yolu açmaya çalışan kadınlara polis biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. 

Taksim'e yürümek isteyen kadınlara polis müdahalesi
09 Mart 2023 Perşembe 09:06

08 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yüzlerce kadın saat 19.30'da Cihangir Parkı'nda toplandı. Grup ellerinde dövizleri açarak slogan attı. Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunan kalabalık grup, cep telefonlarının ışıklarını yaktı. Şiddete maruz kalıp, hayatını kaybeden kadınların isimleri tek tek anons edildi. Düdük çalarak eğlenen grup adına Ece Zelal Alma "Her yıl olduğu gibi bu yıl da burada yan yana bir aradayız. Sırtımıza ranta değil erkek egemen sistemin yarattığı her türlü şiddete karşı birlikte isyan ederek dayanışarak, direnerek buradayız" dedi.  

Basın açıklamasının ardından eylemcilerim dağıldığı esnada bir grup, polisin bariyerler ile kapattığı sokağa girip Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Kadınlar bariyerleri çekip yere indirdikten sonra polislerin tuttuğu kalkanlara tekmeler attı. Yaşanan arbede sonrası polis gruba biber gazı ile müdahale etti. Bir süre sonra dağılmayan grubu polis çembere aldı. Çok sayıda kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. 

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