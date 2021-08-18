Taliban'dan kaçan aileler anlatıyor: Kızlar kaçırılıyor, sakalını kesen öldürülüyor

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye gelen aileler yaşadıklarını anlattı

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirdi. Bu süreçte çok sayıda kişi Afganistan'dan kaçtı. Kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Afganistanlılar yaşadıklarını ve ülkede olan biteni anlattı. 1.5 ayını Türkiye'ye gelmek için yolda geçiren Şerife Mustafavi, "İran üzerinden Van'dan Türkiye'ye giriş yaptım, 2 haftadır Türkiye'deyim. Türkiye'ye gelmem 1.5 ay sürdü. Eşim orada mühendisti burada tekstil atölyesinde çalışıyor. Taliban geldi, bizim evimizi aldı. Biz de kaçtık. Taliban'dan korktum. Her şeyimi bırakıp buraya kaçtım, çok zor ama mecburdum. Eğer rahat yaşayabilirsek Afganistan'da geri giderim. Taliban 17 yaşlarındaki kızları kaçırıp Pakistan'a götürüyor. Evli olmayan kızları gelip götürüyor. Taliban 'Biz cihad yapıyoruz kızlarınızı vereceksiniz' diyor. Kızı vermek istemezse aile, onları öldürüyor. Bir erkek sakalını keserse, sorgusuz sualsiz öldürüyor" dedi.

"TELEVİZYONDA BAŞÖRTÜSÜZ GÖRÜRSE BİZİ ÖLDÜRÜR"

Pervin Azizi, "Biz kaçak geldik. 4 senedir burada yaşıyoruz. Türkiye'de hayat çok zor geçiyor, teyzem kocasını bırakıp geldi. Kadınlara çalışma izni yok. Kadınlara hak yok. Teyzem de kadın hakları için kaçtı. Taliban kapılara gelip kadınları 13-18 yaşındakı kızları alıp tecavüz ediyor. Gelmeyen kızları veya ailesini öldürüyor. Biz şu an bu röportaj için başörtüsü taktık, eğer olur da deport edilirsek, Taliban bizi televizyonda baş örtüsüz görürse bizi öldürür" şeklinde konuştu.

2 sene önce Türkiye'ye gelen 20 yaşındaki İhsan Ahmedi, "Benim ailem de Türkiye'ye geliyor. Ben onlara dedim ki 'Neden geliyorsunuz buraya girişler kapalı' onlar da bana dedi ki 'Yolda ölsem de Taliban'ın elinde ölmem'. Ben bu dövmeleri Türkiye'de yaptırdım. Şu an Afganistan'a gidersem kolumu keser. Bizim şehrimizde kızlarının kaçırılmasına izin vermeyen 5-6 aile öldürülmüştü" dedi.