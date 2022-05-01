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Tamire gittiği evde öldürüldü!

Tamire gittiği evde öldürüldü!
01 Mayıs 2022 Pazar 17:25

Bayburt’ta tesisat ustası Sebahattin Tan (52), doğal gaz tamirine gittiği evde başına sopayla vurulmuş halde ölü bulundu. Tan'a sopayla saldırdığı iddia edilen Mehmet K. (21) gözaltına alındı.


Olay, dün saat 22.00 sıralarında Karasakal Mahallesinde meydana geldi. Bir eve doğal gaz tamirine giden tesisat ustası Sebahattin Tan, çalışma yaptığı sırada, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan Mehmet K.'nin sopalı saldırısına uğradı. Tan aldığı darbelerle yere yığılırken, ihbarla eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Tan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet K., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bayburt #ölüm #tesisatçı ölüm #doğalgaz
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